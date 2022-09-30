Украинцы освободили пять населенных пунктов вокруг Лимана

Вооруженные силы Украины за последние дни освободили пять населенных пунктов вокруг города Лиман: Дробышево, Новоселовка, Ставки, Шандриголово и Ямполь, сказал спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Украинское командование пока не сообщало о взятии Торского, за которое, по сообщениям с обеих сторон, идут бои, так что российская группировка в Лимане находится пока не в полном, но в оперативном окружении. Если ВСУ займут Торское и перережут трассу Лиман - Кременная, то находящиеся в Лимане российские военные окажутся в полном окружении.

Сергей Череватый заявил, что отдельные группы российских военных предпринимают попытки вырваться из Лимана, но эти попытки благодаря действиям украинских военных "не очень удачные".