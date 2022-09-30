Айдын Керимов, автор haqqin.az 14:49

Россия применила вето в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции США с осуждением «референдумов». Воздержались от голосования по резолюции Китай, Бразилия, Индия и Габон. Здесь важно именно это слово – «воздержались». То есть не выступили против содержания резолюции, а предпочли уклониться от высказывания своей позиции. И это весьма многозначительное поведение тех стран, которые Москва, не спросив их мнения, отчего-то зачисляла в свои стратегические партнеры.

Ситуация для Кремля складывается еще хуже, чем в 2014 году, когда осуществлялась аннексия Крыма. Тогда администрации российского президента пришлось даже запускать через пропагандистов специальный термин - «государства, признавшие Крым российским де-факто». И в этот список включали, опять же, не спросив мнения, тех, кто хотя бы резко не критиковал Москву за ее действия. Бурунди там, Камбоджу, Эритрею, Каморские острова и Зимбабве. В список попали даже Китай, Казахстан и Узбекистан, которые никогда этой аннексии не признавали. Но когда такие мелочи становились препятствием для российской пропаганды? Не присоединились к западным санкциям, не выступили с осуждением – добро пожаловать в список «признавших аннексию де-факто». А потом пропагандистская обслуга Кремля истерично кричала о том, что большая часть мира за возвращение Крыма в родную гавань.

Проблема России в том, что она давно уже выстроила комфортную для себя виртуальную реальность. Правдивые доклады о действительном положении дел до Кремля просто не доходят, отсекаясь окружением еще на дальних подступах. Отсюда и полное непонимание текущей реальности, и железобетонная убежденность в собственной правоте, которую якобы поддерживает все «прогрессивное человечество». А потому российская пропаганда фонтанирует идеями, которые были актуальны полвека назад – о колониализме, о гегемонии Запада и всем прочем, совершенно не понимая, что мир с момента первой встречи Брежнева с Картером кардинальным образом изменился. И на замшелые идеи Кремля реагировать отказывается категорически. Круг тех, кто согласится на его аннексию, остается крайне узким. Та же Северная Корея, та же Венесуэла, Сирия и, возможно, Никарагуа с Мьянмой. На Турцию, Индию и Иран, равно как на центральноазиатских партнеров, Кремлю надеяться не приходится. Даже Беларусь и Коморские острова будут до упора торговаться о «цене вопроса», то есть о том, сколько денег Москва сможет им заплатить за то, чтобы они там что-то пророссийское изобразят в ООН.