Генпрокуратура и TƏBİB о подорвавшихся на мине в Тертере: состояние тяжелое

Генпрокуратура распространила заявление в связи с подрывом на мине двух человек в Тертерском районе.

В пресс-службе ведомства сообщили, что 1 октября в прокуратуру Тертерского района поступила информация о том, что на освобожденной от оккупации территории Тертерского района Рафаил Байрамов (1976 г.р.) и Ниджат Джаббаров (1990 г.р.) подорвались на мине. Было установлено, что в результате подрыва на мине в селе Гызылоба указанные лица получили телесные повреждения различной степени тяжести. Сотрудники прокуратуры осмотрели место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, выполнены другие процессуальные действия. В прокуратуре Тертерского района проводится расследование.

В Объединении по управлению медицинскими подразделениями (TƏBİB) заявили, что пострадавшие были госпитализированы в центральную Бардинскую районную больницу.

"Оба госпитализированы с травматической ампутацией голени левой ноги и многочисленными осколочными ранениями. В настоящее время обоих пострадавших оперируют. Состояние одного из них оценивается как тяжелое, а другого - как средней степени тяжести", - сказали в TƏBİB.