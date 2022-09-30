В Лачине, Забухе и Сусе организуют медицинскую службу

В освобожденных от оккупации городе Лачин, селах Забух и Сус будет вновь организована медицинская служба, сообщили в субботу в Объединении по управлению медицинскими подразделениями (TƏBİB).

Согласно сообщению, рабочая группа в составе руководящих сотрудников Министерства здравоохранения и TƏBİB посетила город Лачин, села Забух и Сус.

Основной целью поездки с участием заведующего отделом организации здравоохранения министерства Анара Исрафилова, руководителя департамента организации медицинской деятельности TƏBİB Теймура Мирзабейли и начальника управления капитального ремонта и строительства Министерства здравоохранения Эльшада Гаджиева была оценка возможностей организации медицинской службы на этих территориях.

После определения местоположения медучреждений, численности населения, которое должно быть охвачено медицинской помощью, и уточнения других необходимых данных начнется работа по организации медслужбы в соответствии с планом мероприятий.