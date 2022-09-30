После критики ОДКБ Ален Симонян собрался в Москву

Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян отправится в Москву с трехдневным визитом, сообщили армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу армянского парламента.

Отмечается, что Симонян получил официальное приглашение от председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ Вячеслава Володина. Делегация во главе с Симоняном отправится в Москву 9 октября.

Отметим, что Ален Симонян - одна из ключевых фигур в команде Пашиняна, прозападный политик. После боестолкновений на границе с Азербайджаном Симонян резко выступил с критикой ОДКБ, обвинив военно-политический альянс в бездействии и нежелании помочь Армении. Он уверял, что Армения «...будет делать выводы». Симонян также заявлял, что прекращением боев Армения обязана вмешательству США. «На последние события большое влияние оказало содействие и вмешательство США. США придали главный импульс прекращению огня», - утверждал Симонян.

Спикер армянского парламента также заявлял, что Нэнси Пелоси едет в Ереван по его приглашению. «Ее визит в Армению будет иметь большое значение именно с точки зрения безопасности», - сказал спикер.