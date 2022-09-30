Сегодня вступил в силу закон США о ленд-лизе для Украины. Об этом напоминает спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Сегодня вступил в силу закон США о ленд-лизе для Украины. А значит, больше оружия разного и качественного. Украина непременно вернет себе все свои территории", - написал Стефанчук в твиттере.

9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины, который упрощает процедуру поставок вооружений в Украину и, если потребуется, в страны Восточной Европы, в 2022-2023 годах. В тексте законопроекта отмечается, что акт направлен на укрепление обороноспособности Украины и защиту их гражданского населения от потенциального вторжения или от продолжающейся агрессии со стороны России.