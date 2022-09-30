Грузия осудила аннексию территорий Украины

МИД Грузии заявил, что «решительно осуждает референдумы», проведенные в четырех регионах Украины: Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, а также решение о включении этих регионов в состав России.

В пресс-релизе МИД говорится, что это «явный акт насильственного изменения международно признанных границ Украины». Ведомство подчеркивает, что Россия «в очередной раз грубо нарушила основополагающие принципы международного права, защищающие территориальную целостность и суверенитет всех государств».

«Грузия, которая уже прошла через опыт насильственного изменения международно признанных границ, никогда не признает так называемые незаконные референдумы, проведенные в регионах Украины, и подтверждает свою твердую и непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах», - отметили в МИД Грузии.