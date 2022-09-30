Пугачева с Галкиным продают свой замок за миллиард

Российская певица Алла Пугачева и ее муж шоумен Максим Галкин, которые уехали из РФ за границу вместе с детьми, решили продать свой замок в Подмосковье. Об этом пишут российские СМИ.

"Алла Пугачева выставила на продажу замок в деревне Грязь. За легенду всех таблоидов и главную достопримечательность Грязи Алла Борисовна хочет 1 миллиард рублей. Ради этого она и возвращалась в Россию. Плюс забрать документы детей из школы", - пишет телеграм-канал Mash.

Площадь особняка - 2300 квадратных метров. Он расположен на участке в один гектар. В шестиэтажном замке 20 комнат. В особняке есть большой бассейн, семейный театр со сценой, подземный гараж. Есть гостевой домик.

Максим Галкин с начала войны находится за границей и поддерживает Украину. Галкин был среди первых звезд РФ, кто осудил войну. Минюст РФ включил его в реестр физических лиц-иноагентов.