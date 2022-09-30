Россия не позволила своим войскам выйти из окруженного Лимана
Российское командование не позволило своим войскам выйти из города Лимана, окруженного украинскими силами обороны. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Военные РФ, базирующиеся в Лимане, обратились к своему руководству с просьбой выйти, но получили отказ. В окружении более 5 тысяч военных РФ", - написал он в телеграм-канале.
По мнению аналитиков американского Института изучения войны, ВСУ могут взять Лиман под свой контроль в ближайшие 72 часа.
Российская армия захватила Лиман в конце мая. Это небольшой, но стратегически важный для обеих сторон город. Плацдарм у Лимана давал российским войскам возможность продвижения с севера вглубь Донецкой области, на Славянск и Краматорск.