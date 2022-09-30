Урсула фон дер Ляйен: Азербайджан помог нам в сложный момент

Интерконнектор Греция - Болгария (IGB) может покрыть все потребление газа в Болгарии, и это отличная новость в очень трудные времена, сказала в субботу глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на церемонии запуска IGB в Софии.

«Благодаря таким проектам у Европы будет достаточно газа на зиму. Мы много работали в прошлом месяце, чтобы достичь этой цели. Первым шагом стала диверсификация от российского газа в пользу других надежных поставщиков. Президент Ильхам Алиев помог нам в сложный момент, с этой целью я совершила визит в Азербайджан в июле, а также посетила Норвегию, США, Алжир и многие другие страны, которые помогли нам в этот критический момент», - сказала она.

Урсула фон дер Ляйен напомнила, что проект газового интерконнектора между Болгарией и Грецией находился на рассмотрении более 10 лет.

«...Сегодня начинается новая эра для Болгарии и Юго-Восточной Европы. Раньше Болгария получала 80 процентов своего газа из России. Этот трубопровод меняет правила игры для Болгарии и энергобезопасности Европы. А это означает освобождение от зависимости от российского газа», - добавила она.