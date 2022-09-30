Премьер Греции: интерконнектор IGB изменит энергетическую карту Европы

Интерконнектор Греция - Болгария (IGB) – это энергомост, который еще больше сблизит Грецию и Болгарию, кардинально изменив энергетическую карту Юго-Восточной Европы, сказал в субботу премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, выступая на церемонии запуска IGB в Софии.

«Этот трубопровод значительно укрепляет энергетическую безопасность и безопасность поставок для всех взаимосвязанных стран на Балканах, а также для европейского континента в целом. Он стал кульминацией сотрудничества и скоординированных усилий наших правительств за последние годы. По этому трубопроводу, как отметил президент Ильхам Алиев, природный газ из Азербайджана будет поступать в Болгарию», - сказал Мицотакис.

Премьер-министр отметил, что IGB в сочетании с остальными инфраструктурными проектами, реализуемыми в регионе, будет способствовать развитию надежной газовой сети.