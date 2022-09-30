Фархад Мамедов, автор haqqin.az 16:49

На фоне отхода Армении от стратегического партнерства с Россией, которое, судя по всему, носит симметричный характер, на Южном Кавказе «прорезался» еще один геополитический игрок – Индия, которая считает военно-политический союз Азербайджана, Турции и Пакистана угрозой своим национальным интересам. Всего два года назад никто и предположить не мог, что «Страну слонов» заинтересует постсоветское пространство, не говоря уже о Южном Кавказе. Однако разгром армянских вооруженных сил, учиненный осенью 2020 года армией Азербайджана, стал «триггером» для формирования новых геополитических реалий, в рамках которых Азербайджан стал за счет углубления союзнических отношений с Турцией и ядерным Пакистаном главной военно-политической державой на Южном Кавказе, одновременно усилив свое влияние и на центральноазиатском пространстве.

Как выясняется, в Дели внимательно следили за этими процессами, по итогам которых было принято решение сбалансировать новые геополитические условия, приведшие к усилению позиций Пакистана, за счет укрепления отношений с потерпевшей поражение Арменией. В результате с начала прошлого года началась активизация индийско-армянского сотрудничества, в рамках которого стороны подписали контракт на поставку Еревану индийского оружия на общую сумму 250 миллионов долларов. В этой связи возникает резонный вопрос: к чему могут привести попытки Индии закрепиться на Южном Кавказе путем военной и политической поддержки Армении? Прежде всего, следует учесть, что оружие, которое Индия продала Армении, хоть и мало что значит в контексте восстановления боеспособности армянской армии, направлено против мирного процесса в регионе – такие поставки, а главное, надежды на их расширение, могут породить в сознании руководства Армении ложные надежды и значительно усилить реваншистские настроения в армянском обществе.

Значительно менее существенен военный аспект поставок индийского оружия, представляющего собой ухудшенную версию продукции российского военпрома, репутация которой была изрядно подмочена Второй Карабахской войной. К примеру, реактивные системы залпового огня «Пинака», которые Индия продала Армении, по своей огневой мощи и дальности можно сравнить с российскими реактивными системами «Ураган», которые ранее Россия отдавала Армении чуть ли не бесплатно. Противотанковые управляемые ракеты индийского производства по своим показателям даже приблизиться не могут к состоящим на вооружении азербайджанской армии израильским ракетам «Спайк». Тем не менее факт остается фактом, и Индия сегодня – первая страна в мире, начавшая после 44-дневной войны поставлять оружие Армении.