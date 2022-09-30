Индия захотела перепрыгнуть Израиль в Карабахе до «Спайка» как до космоса
На фоне отхода Армении от стратегического партнерства с Россией, которое, судя по всему, носит симметричный характер, на Южном Кавказе «прорезался» еще один геополитический игрок – Индия, которая считает военно-политический союз Азербайджана, Турции и Пакистана угрозой своим национальным интересам.
Всего два года назад никто и предположить не мог, что «Страну слонов» заинтересует постсоветское пространство, не говоря уже о Южном Кавказе. Однако разгром армянских вооруженных сил, учиненный осенью 2020 года армией Азербайджана, стал «триггером» для формирования новых геополитических реалий, в рамках которых Азербайджан стал за счет углубления союзнических отношений с Турцией и ядерным Пакистаном главной военно-политической державой на Южном Кавказе, одновременно усилив свое влияние и на центральноазиатском пространстве.
Как выясняется, в Дели внимательно следили за этими процессами, по итогам которых было принято решение сбалансировать новые геополитические условия, приведшие к усилению позиций Пакистана, за счет укрепления отношений с потерпевшей поражение Арменией.
В результате с начала прошлого года началась активизация индийско-армянского сотрудничества, в рамках которого стороны подписали контракт на поставку Еревану индийского оружия на общую сумму 250 миллионов долларов.
В этой связи возникает резонный вопрос: к чему могут привести попытки Индии закрепиться на Южном Кавказе путем военной и политической поддержки Армении?
Прежде всего, следует учесть, что оружие, которое Индия продала Армении, хоть и мало что значит в контексте восстановления боеспособности армянской армии, направлено против мирного процесса в регионе – такие поставки, а главное, надежды на их расширение, могут породить в сознании руководства Армении ложные надежды и значительно усилить реваншистские настроения в армянском обществе.
Значительно менее существенен военный аспект поставок индийского оружия, представляющего собой ухудшенную версию продукции российского военпрома, репутация которой была изрядно подмочена Второй Карабахской войной.
К примеру, реактивные системы залпового огня «Пинака», которые Индия продала Армении, по своей огневой мощи и дальности можно сравнить с российскими реактивными системами «Ураган», которые ранее Россия отдавала Армении чуть ли не бесплатно.
Противотанковые управляемые ракеты индийского производства по своим показателям даже приблизиться не могут к состоящим на вооружении азербайджанской армии израильским ракетам «Спайк».
Тем не менее факт остается фактом, и Индия сегодня – первая страна в мире, начавшая после 44-дневной войны поставлять оружие Армении.
Кроме того, официальный Дели усиливает поддержку Армении и на политико-дипломатическом уровне. В частности, во время столкновений на границе 12-14 сентября представитель Индии назвал произошедшее на заседании Совета Безопасности ООН «прямой военной интервенцией на территории Армении».
Ряд военных аналитиков, пытающихся просчитать меры Баку по противодействию «индийской защиты» Армении, сходятся на мысли, что Азербайджан будет и дальше углублять военно-политический союз с Турцией и Пакистаном. Другой вариант – укрепление сотрудничества, в том числе военного, с Китаем, главным соперником Индии.
Следует отметить, что поддержка, которую Индия оказывает Армении, вытекает не только из геополитических интересов Дели, она также является следствием исламофобской политики, которую Индия проводит на протяжении многих лет.
Поэтому азербайджанское общество должно ответить Индии массовым бойкотом ее промышленной и культурной продукции, а в самом Дели должны понять – поддерживая Армению, Индия не только сводит на нет попытки достижения мира в регионе, но и подрывает экономические и торговые отношения с Азербайджаном.