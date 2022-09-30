Маск показал робота-гуманоида: может заменить людей на производстве

Робот ориентируется в пространстве благодаря компьютерному зрению. Optimus сможет передвигаться со скоростью 8 км/ч и поднимать грузы до 20 кг. Его аккумулятора хватает на полный рабочий день. По задумке основателя Tesla робот заменит человека на фабриках и заводах. Оценили человекозаменителя примерно в $20 000.

По словам Маска, Optimus нескоро составит конкуренцию работягам. Он неуверенно двигается в пространстве и может выполнять лишь простые задачи, например, таскать коробки или поливать цветы. Однако его манипуляторы разработаны по подобию человеческих рук и умеют взаимодействовать практически с любым предметом.