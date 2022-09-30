Ильхам Алиев: скоро начнется добыча еще на нескольких месторождениях газа Азербайджана

«Южный газовый коридор, изменивший энергетическую карту Европы, является одним из крупнейших инфраструктурных проектов на континенте. Азербайджан гордится тем, что является инициатором Южного газового коридора». Об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая на церемонии открытия газового интерконнектора Греция - Болгария (IGB) в Софии.

«Южный газовый коридор обеспечивает транспортировку газа потребителям по новому маршруту, а также из нового источника. До сих пор единственным источником было расположенное в азербайджанском секторе Каспийского моря газовое месторождение «Шахдениз». Однако в ближайшее время начнется добыча еще на нескольких газовых месторождениях Азербайджана, что будет способствовать увеличению объемов поставок», - сказал глава государства.