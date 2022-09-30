В Харьковской области Украины на дороге между освобожденным украинцами городом Купянск и находящимся под контролем российских войск Сватово обнаружена колонна гражданских машин, попавшая под обстрел, сообщил губернатор Харьковской области Олег Синегубов.

По предварительным данным, в результате обстрела могли погибнуть 20 человек, написал Синегубов в своем телеграм-канале, уточнив, что на место выехали представители правоохранительных органов.

Исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что среди погибших может быть десять детей.

Нападение на колонну, по данным СБУ, произошло в последних числах сентября. По словам и.о. главы СБУ, нескольким людям удалось спастись и сейчас они дают показания.