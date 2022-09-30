Дугин заявил, что «с дьяволом нельзя договориться», и прогнозирует «глобальные изменения»

Россия начала последнюю, победоносную битву войны света и тьмы, с западными ценностями, со всей сатанинской идеологией, заявил философ Александр Дугин. Его слова приводят российские СМИ.

«Если президент сказал, что нам неприемлемы западные идеология и ценности, это означает война. Мы не просто присоединили бывшие области Украины, две из которых пока в плену у Запада, мы вступили в определяющую фазу глубочайшего противостояния и борьбы идей. Это, в каком-то смысле, страшный суд: одни идут в пасть сатанинского Запада, другие выбирают путь спасения и многополярного мира», – говорит Дугин.

Идеолог «русского мира» считает, что противостояние мира никогда столь жестко сформулировано не было: «Теперь мы поняли, что с дьяволом нельзя договориться. Если мы выдвигаем себя альтернативой западному миру, то должно быть невероятное напряжение ума, духа, философии. Мы, конечно, сможем дать адекватный ответ, но не все готовы в нашем обществе к этому, но, думаю, скоро начнутся глобальные изменения».