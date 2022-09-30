Украина освободила Лиман

«Несмотря на понесенные потери, имея значительное превосходство в силах и средствах, противник ввел резервы и продолжил наступление на данном направлении. В связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный лиман на более выгодные рубежи», - говорится в заявлении ведомства.

Спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что украинская армия уже в Лимане, но там продолжаются бои.

«Они массово просили помощи, но все смотрели концерт на Красной площади, так что не могли прийти. Так что подмога не пришла, подкрепление не прислали», - рассказал он о судьбе российских военнослужащих, остававшихся в городе.

Лиман - первый украинский город, который ВСУ приходится освобождать уже второй раз. В середине апреля 2014 года его захватывали сепаратисты Донбасса. Тогда контроль над Лиманом был восстановлен спустя полтора месяца, в начале июня 2014 года. В 2022 году российская армия смогла захватить Лиман в конце мая и удерживала его более четырех месяцев.