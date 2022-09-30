Кадыров нашел виновного в сдаче Лимана и призвал использовать ядерное оружие

Сразу же после сообщения Минобороны РФ о том, что российские войска оставили Лиман, глава Чечни Рамзан Кадыров жестко раскритиковал командующего Центральным военным округом генерал-полковника Александра Лапина, обвинив его в потере города Лиман.

Лапин, со слов Кадырова, командовал обороной этого участка фронта. Глава Чечни утверждает, что генерал-полковник «выставил на всех рубежах Лиманского направления мобилизованных бойцов с ЛНР и прочие подразделения, но не обеспечил их необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов».

Кадыров также обвинил Лапина в переносе штаба в Старобельск, «за сотню километров от своих подчиненных», и в том, что сам военачальник «отсиживался в Луганске.

«Обидно не то, что Лапин бездарь. А то, что его покрывают наверху руководители в Генштабе. Будь моя воля, я бы разжаловал Лапина до рядового, лишил бы наград и с автоматом в руках отправил бы на передовую смывать кровью свой позор», - пишет Кадыров в своем телеграм-канале.

Также Кадыров считает, что нужно «принимать более кардинальные меры». «Вплоть до объявления военного положения на приграничных территориях, - заявил Кадыров, - и использования маломощного ядерного вооружения».

Также он заявил, что не считает нужным «каждое решение принимать с оглядкой на западно-американское сообщество».

«Все было бы хорошо, если бы не так плохо», - подытожил Кадыров свое заявление.