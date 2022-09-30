Россия прекратила поставки газа в Италию

Российский «Газпром» 1 октября приостановил поставки природного газа в Италию. Об этом сообщает Bloomberg.

Крупнейшая нефтяная компания Италии Eni SpA заявила, что «Газпром» не может подтвердить запрашиваемые объемы газа на сегодня и что поставки газа через Австрию невозможны. Соответственно, сегодняшние поставки российского газа для Eni через точку входа в Тарвизио будут нулевыми...

В российской компании заявили, что поставки газа по контрактам «Газпром экспорта» через Австрию остановлены по причине отказа австрийского оператора подтверждать транспортные номинации. В компании отметили, что это связано с местными регулятивными изменениями, которые были введены в стране в конце сентября. «Газпром» отмечает, что работает над решением проблемы совместно с итальянскими покупателями.