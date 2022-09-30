Мятежная сотрудница Первого канала сбежала из-под домашнего ареста?

«Минувшей ночью моя бывшая жена покинула место, которое суд определил ей для домашнего ареста, и вместе с моей 11-летней дочерью скрылась в неизвестном направлении», – сказал Игорь Овсянников российским СМИ.

Адвокат Овсянниковой Дмитрий Захватов рассказал «Новой газете. Европа», что ему ничего не известно о возможном побеге его подзащитной.

В середине августа суд отправил Овсянникову под домашний арест по обвинению в распространении фейков о российской армии за участие в антивоенном пикете напротив Кремля.

Марина Овсянникова стала известна в марте после антивоенной акции в прямом эфире программы «Время», в которой она работала. Тогда она вышла с антивоенным плакатом в кадр во время выпуска новостей. За это суд оштрафовал Овсянникову на 30 тысяч рублей, признав ее виновной в «организации либо проведении публичного мероприятия без подачи уведомления». Вскоре она уехала в Германию, где проработала несколько месяцев и в июле вернулась в Россию.