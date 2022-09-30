Азербайджанские баскетбольные клубы готовятся к старту чемпионата страны, который с этого сезона будет называться ABL – Баскетбольная лига Азербайджана.

Сегодня в Спортивном олимпийском центре «Серхедчи» команды провели два контрольных матча. Астаринская «Зирвя» в упорной борьбе одолела бакинский НТД – 79:77. В другой встрече AAAF (Хырдалан) взял верх над другим представителем столицы «Нефтчи» - 93:61.

Напомним, ABL стартует в середине октября. В лиге примут участие восемь команд. Помимо вышеназванных, это также «Гянджа», «Олимпик» (Шеки), «Серхедчи» (Баку) и «Сабах» (Баку). Клубы сыграют в четыре круга. Команды, занявшие первые четыре места, продолжат борьбу в плей-офф. Полуфиналы будут проходить до двух побед, финальная серия - до трех побед одной из команд.