Рядового Карамяна приняли за азербайджанца и расстреляли

Утром в субботу, 1 октября, армянские СМИ распространили сообщение, что в пятницу поздно вечером было обнаружено тело солдата-срочника с огнестрельным ранением на боевой позиции приграничной с Азербайджаном N-ской воинской части.

Спустя некоторое время армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета Армении сообщили, что по делу о гибели рядового Грачьи Карамяна задержан его сослуживец.

СК отмечает, что, по предварительной версии, военнослужащий-срочник, находившийся на боевом посту в зоне охраны воинской части, услышал шаги. Он подумал, что приближающийся - азербайджанский военнослужащий. Солдат-срочник выстрелил в сторону сослуживца. В результате последний получил смертельные огнестрельные ранения.