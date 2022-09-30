«Карабах» обыграл «Нефтчи» и упрочил лидерство в Премьер-лиге ВИДЕО
Сегодня в центральном матче 8-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги чемпион страны «Карабах» на «Азерсун Арене» принимал «Нефтчи».
Игра завершилась победой агдамцев со счетом 3:1. Хотя счет в матче открыли гости – Эдди Исрафилов на 24-й минуте поразил ворота «Карабаха». Команда Гурбана Гурбанова отыгралась и вышла вперед после перерыва. Кади Боргес (56-я минута), Абделла Зубир (67-я) и Овусу Квабена (74-я) забили по голу и еще больше упрочили лидерство «Карабаха».
У чемпиона стопроцентный результат - 21 очко после семи матчей. У «Нефтчи» 18 очков, но на одну проведенную игру больше.
В двух других состоявшихся матчах тура «Габала» в гостях со счетом 2:1 обыграла «Сабаил», а «Зиря» тоже на выезде одолела «Туран-Товуз» - 3:1.
Завтра сыграют: «Шамахы» - «Сабах», «Сумгаит» - «Кяпяз».
Турнирное положение:
1. «Карабах» - 21 очко (7 матчей)
2. «Нефтчи» - 18 (8)
3. «Сабах» - 16 (7)
4. «Габала» - 15 (8)
5. «Зиря» - 13 (8)
6. «Туран-Товуз» - 10 (7)
7. «Сабаил» - 5 (8)
8. «Кяпяз» - 3 (7)
9. «Сумгаит» - 3 (7)
10. «Шамахы» - 2 (7).