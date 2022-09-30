Эрдоган советует Афинам воздержаться от провокаций, а Еревану – воспользоваться шансом на мир

Президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на открытии осенней сессии парламента Турции 27-го созыва в субботу в Анкаре, затронул тему напряженности в Эгейском и Средиземном морях.

«Поощрение Греции [со стороны США] к размещению вооружения на островах противоречит духу союзничества с Турцией. Курс на провокации и напряженность не принесет добра ни одной из стран», - предупредил турецкий лидер, слова которого приводит Anadolu.

По его словам, Анкара прекрасно знает, кто именно подталкивает Афины к провокациям.

Президент Турции также остановился на ситуации на Южном Кавказе. Эрдоган подчеркнул, что Армения должна всесторонне воспользоваться шансом на долгосрочный мир в регионе, и не исключил скорой встречи с премьером Николом Пашиняном.