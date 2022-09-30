Взрывы гремят и в захваченном россиянами Мелитополе

В захваченном российскими военными городе Мелитополь в Запорожской области на протяжении всего дня раздаются взрывы, сообщает РБК-Украина.

По данным местных жителей, последние часы взрывы активизировались. "На протяжении последних 30 минут было примерно 7 взрывов. Более того, днем со стороны Лимана была слышна очередь боевой машины пехоты", - пишут в Telegram-канале РИА Мелитополь.

В субботу в захваченном Энергодаре, где находится Запорожская АЭС, также были слышны взрывы.