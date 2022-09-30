Бывший командующий армией поддержал Кадырова и раскритиковал Генштаб

Бывший командующий российской 58-й армией генерал-лейтенант Андрей Гурулев, с прошлого года являющийся депутатом Госдумы от "Единой России", раскритиковал российский Генштаб вслед за Рамзаном Кадыровым, пишет BBC.

В эфире ток-шоу "Соловьев LIVE" он заявил, что не может объяснить сдачу Лимана с точки зрения военного, и назвал отступление российских войск из этого города знаковым военным и политическим рубежом.

"Это не скоротечный бой был, - заявил Гурулев. - Мне непонятно, почему за все время не оценили правильно обстановку, не усилили группировку". По мнению военного, "проблема в повальном вранье, докладе хорошей обстановки": "Эта система идет сверху вниз".

"Проблема... на Фрунзенской набережной, где до сих пор не понимают, не владеют обстановкой, - заявил Гурулев. - Нам нужен свой Квашнин (глава Генштаба РФ с 1997 по 2004 год - прим. BBC), который давал команды, писал директиву, ехал в окоп к солдату смотреть, как выполняется его задача. Мы поэтому Вторую чеченскую кампанию завершили успешно. Пока в Генштабе не появится что-то совершенно другое, то ничего не изменится. Все остальное - следствие проводимой оттуда политики".

BBC отмечает, что если глава Чечни Рамзан Кадыров возложил ответственность за отступление российских войск из Лимана на командующего Центральным военным округом Александра Лапина, то генерал-лейтенант Гурулев считает, что проблема не в Лапине, а в нынешнем начальнике Генштаба Валерии Герасимове.

Поддержал Кадырова и петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, который недавно перестал скрывать, что именно он стоит за деятельностью ЧВК "Вагнер".

"Экспрессивное заявление Кадырова, конечно, совсем не в моем стиле. Но могу сказать: "Рамзан, красавчик, жги". Всех этих ушлепков - с автоматами босыми на фронт”, - такой комментарий Пригожина опубликовала его пресс-служба.