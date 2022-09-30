Впервые с 1978 года в Иране на протяжении двух недель не стихают общенациональные протесты. Народные массы атакуют правительственные силы и требования протестующих масс перерастают в общенациональную, и даже в региональную проблему. В Иране надвигается новая революция, свидетельством чему является беспрецедентная активизация репрессивного аппарата. Протестующих арестовывают и убивают. Но не стихает народный протест.

- От Сефевидов до нынешних времен внешняя политика иранского государства использовала шиизм как основу для своей идеологической экспансии. Так было в Сирии, в Йемене, в Таджикистане и даже в Албании, где шиизм был платформой для экспансионистской политики. Как-то я упомянул о «шиитском Ватикане»… Но Вы заговорили о монархии и вспомнили о династиии Пехлеви. Сегодня шахская семья вновь выходит на политическую авансцену. Когда в Иране началась волна протестов, сын покойного шаха, Реза Пехлеви и его мать, Фарах Пехлеви, обратились к иранскому народу. Фарах Пехлеви даже выступила с заявлением, что собирается посетить Израиль и выступить в Кнессете. Как Вы оцениваете возможность реставрации в Иране правящей династии Пехлеви?

- Восточные народы всегда придают прошлому большее значение, нежели настоящему. Это часть психологии общества, ностальгия, когда все прекрасное люди видят в прошлом. Касаясь же вашего вопроса о Пехлеви, рекомендую обратить внимание на то, что его вспоминали только в ходе выступлений в Ардебиле, Тегеране и Бирдженде. При этом единого лозунга, связанного с шахской династией, нет. Самые популярные из них – «Не хотим ни шаха, ни Верховного руководителя!», «Смерть тиранам!», «Реза Пехлеви покинул страну с миллионами долларов».

Конечно, шах был в изгнании, от него отказались США, он умер в Египте во времена президентства Анвара Садата. Тем не менее, не будем забывать, что он вывез из Ирана несметные богатства. Сын шаха, когда его спросили, чем он занимается по жизни, ответил: «Ничем». Никто не знает источников их доходов и состояния. И после этого на сцену выходит такой человек как Пехлеви, открывает фонд и представляет себя альтернативой. Мы, как азербайджанцы, его не любим, это у нас в крови. И поэтому предпочитаем, скорее, реформы при нынешнем правительстве, нежели прихода монарха и возвращения тех проблем, которые были при шахском режиме. Есть и еще одна сторона этого вопроса - сын шаха никогда публично не извинялся за предательство и преступления отца.

В своем твиттере он заявил: «Я предложил командирам КСИР работать со мною, а после возвращения в Иран, я заново перестрою эту систему». То есть, чтобы получить власть, он предложил сотрудничество церберам деспотичной исламской системы! Реза Пехлеви, имеет в своем распоряжении инструменты пропаганды - СМИ, влияние, деньги… Он считает, что люди старшего поколения в возрасте 50-60 лет, сравнительно неплохо жившие при шахском режиме, хотят его возвращения. Но он, скорее всего, не понимает, что люди, выросшие в условиях монархии и создавшие республику, никогда не захотят реставрировать монархизм. К тому же, 60 процентов современного иранского общества – это молодежь, половина из них - женщины. Это, в основном, смелые люди, приверженные либеральным идеям, идущие на контакт с внешним миром, и они точно не примут прибывшего из-за границы монарха, к тому же, никем не избранного.

- Самое поразительное, что дедушка Резы Пехлеви приехал в Иран из Северного Азербайджана. То есть, он тюрок, азербайджанец, но при этом замучал свой народ. Кстати, сегодня основные аресты проводятся именно в Южном Азербайджане - в Тебризе, Ардебиле, в Урмии… С чем это связано? Там действительно начинается процесс национального пробуждения, или борьба за демократию перетекает в национальное движение?

- Само понятие национального самосознания толкуется по-разному, оно связано с проблемами различного рода и относиться к ним бесстрастно не получается. Его определяют отношение к гражданским свободам, социальной справедливости, различным этническим нюансам… Национальный вопрос может относиться к каждому из них. К примеру, вопрос прав женщин является сугубо национальным вопросом. В Ардебиле девочек-подростков насильно выдают замуж, а женщины постоянно сталкиваются с насилием в семье. Их нигде не регистрируют, они сидят в домах в положении заключенных. 109 лет тому назад Мамед Расулзаде в своей статье о женщинах писал, что они должны быть свободными, а мы по-прежнему держим их в клетках, как птиц. В Иране, кстати, происходит то же самое. Да, женщина уже может свободно ходить по улицам и даже заниматься своими делами, но в умах мужчин это не так. В результате, женщины не получают доступа к политическим процессам…

- Уточню свой вопрос. В советские времена у нас говорили о таком понятии, как великорусский шовинизм. Уже упомянутый Вами Мамед Расулзаде в одной из своих статей очень точно отметил, что Россия – это тюрьма народов, и Азербайджан находится в этой тюрьме. В результате, наши предки, заложившие основы государства, выдвинули встречную национальную концепцию, которая использовалась и во времена Мохаммада Хиябани при создании республики Азадистан, и в период Пишевари, даже несмотря на фактор коммунизма. То есть, сегодня национальные символы Южного Азербайджана уже проявляют себя. Я читал в прессе, что в Ардебиле даже развевается флаг Азербайджана. Мой вопрос - есть ли в Иране великоперсидский шовинизм? Ощущают ли его на себе азербайджанцы? И, главное, используется ли национальное самосознание азербайджанцев в качестве противодействия персидскому шовинизму?

- Ситуация несколько иная. Азербайджанцы в Иране всегда видели себя в качестве основополагающего этноса и еще со времен Каджаров занимали сильные позиции. Тебриз до сих пор выражает эти идеи, равно как и весь Южный Азербайджан. Они не могут смириться с парадоксом, при котором они платят больше всего налогов, но при этом получают самое скудное финансирование и живут в регионе, фактически, оставшимся в стороне от общеиранского экономического развития. Но народ не рассматривает эту несправедливость в контексте персидского шовинизма, он видит это, как притеснение со стороны государства. А поскольку во главе государства стоят персы, они в глазах южных азербайджанцев и есть виноватые. Вместе с тем, подобное отношения к персам из простого народа отсутствует - только к представителям власти.

- Вы заговорили о гражданских правах. Но вместе с ними есть и национальные права. Азербайджанцы, к примеру, не могут получать образование на родном языке. Разве вопрос также не в этом?

- Конечно, вопрос языка очень важен, потому что сила народа - в нем. Когда у тебя отбирают язык, ты теряешь свою силу. Но, все-таки, экономические факторы важнее, поскольку невозможно обеспечить потребности народа без эффективной экономики - на голодный желудок дела не делаются. В Иране и, особенно, в Южном Азербайджане, сложилась очень тяжелая экономическая ситуация. В первую очередь, народ хочет систему, которая обеспечит его насущные потребности. И только после этого возникает вопрос языка.

Безусловно, азербайджанцы в Иране прекрасно понимают, насколько они отстали и с экономикой, и с языковой ситуацией. Из-за незнания фарси, их дети не могут работать и учиться, где хотят. Все эти факторы взаимосвязаны. Но дело, конечно, не только в языке, потому что даже если данный вопрос будет решен, это не будет означать решения всех вопросов. Но есть и другая проблема - азербайджанцы не чувствуют себя в Иране, как на родине - у них нет необходимых прав, они не могут получить всего, что хотят. Нетрудно представить, к чему это приводит...

- Слушая вас, я прихожу к выводу, что сегодня основными в Иране являются проблемы экономического и социального характера. Из Ваших же слов я понимаю, что иранцы, а также представители других национальностей, проживающих в этой стране, начали борьбу за смену государственного строя и политического режима. Хотя, согласно мнению большинства аналитиков, и нынешний этап сопротивления не приведет к смене власти. Согласны ли Вы с тем, что обороты, которые набрало нынешнее протестное движение, все еще слишком слабы для смены режима?

- Возможно, Вы правы: у людей есть определенный страх, они помнят, как жестоко подавлялись предыдущие протесты, у них в этой связи не так много надежд. Страх приводит к тому, что они настороженно относятся к происходящему. Что же касается смены правительства, обладающего значительными силами, это было бы очень непросто и, возможно, сил для этого на данный момент действительно нет. Но тут есть другой важный момент – постепенно раскачиваются устои государства, во главе которого стоит Али Хаменеи, которому, как ни крути, восемьдесят четыре года…

- Говорят, у Хаменеи серьезные проблемы со здоровьем…

- Восемь лет назад Верховный лидер перенес операцию в связи с раком предстательной железы. New York Times тогда написал об этом статью, в которой утверждалось, что он также перенес и другие операции - на желудке и кишечнике. Голоса о том, что Верховный лидер стар и пора подумать о его замене, звучат все чаще. В результате, на верхних этажах власти ведется подковерная борьба, многие опасаются, что, в случае внезапного ухода Хаменаи и отсутствия полноценной замены, ситуация в Иране может развиваться по ливийскому сценарию…

- Я не случайно спросил Вас о здоровье Хаменеи. Вы уже говорили, что нынешние протесты являются также следствием столкновением различных сил в правительстве. Можно ли утверждать, что эти силы готовятся к периоду, когда Али Хаменеи не будет?

- Разговоры об эпохе после Хаменеи обсуждаются с момента, когда к власти пришел Хасан Рухани и вызваны они, главным образом, серьезными проблемами со здоровьем Верховного лидера. Сам Хаменеи начал готовить на свою должность собственного сына, имеющего сан аятоллы. Надо сказать, что у Хаменеи есть определенный опыт - после смерти Рухоллы Хомейни он был избран незаконно, только по устной протекции покойного. Хаменеи должен был занять свою должность временно, до референдума, который, однако, так и не провели. Возможно, потому, что Хаменеи основательно «зачистил» свое ближайшее окружение от людей Хомейни. И не хочет, чтобы с ним поступили так же, он не хочет умирать, не оставив наследника. Хаменеи фактически устранил такого серьезного конкурента, как Ибрахим Раиси, сделав его президентом страны - то есть, своим подчиненным без серьезных полномочий. До этого у него был еще один опасный конкурент - Хашеми-Шахруди, который чем-то отравился, болел, был прооперирован в Германии, а вернувшись в Иран, умер. Еще раньше был Хашеми Рафсанджани. Говорили, что он умер случайно, ударившись головой о борт бассейна. Словом, как видите, все конкуренты устранены.

- А что насчет внука аятоллы Хомейни? Он, вроде, тоже готовится выйти на политическую арену...

- У Хомейни было два сына. Один из них, Мустафа, был убит во время Исламской революции. Второй, Ахмад, который имел очень большое влияние, умер во время вечернего намаза - поговаривают, что и он был убит. Обстоятельства смерти действительно выглядели странно. В живых сегодня остался только внук Хомейни – Хасан. Он, кстати, близок к реформаторам.

- Несколько слов о погибшем главнокомандующем КСИР Касеме Сулеймани. Говорили о том, что он может занять место Али Хаменеи, а потому был устранен намеренно - руками американцев и израильтян.

- В Иране до сих пор идут разговоры, они, кстати, просачиваются порой в прессу, о том, что лица из высшей иерархии иранских правящих кругов «слили» израильской разведке информацию о секретной поездке Сулеймани в Ирак.

- До прихода к власти Ибрахим Раиси был сторонником жестких мер, ведь он консерватор. Причем не только во внутренней, но и во внешней политике. Но неожиданно произошло очень интересное событие - в ядерной сделке между командой консерваторов и руководством США выработалась какая-то общая позиция, консенсус. Что вызвало неподдельное удивление как в Иране, так и в международном сообществе. Результатов ждали больше во времена реформаторов, но их неожиданно добилось консервативное крыло правительства.

Чем бы Вы объяснили этот прогресс?

- Ибрагима Раиси я бы назвал куклой - у него нет власти, в том числе, и во внешней политике. Главная фигура во внутренней политике - его заместитель, у которого много денег и влияния. Во внешней политике у Раиси вообще нет никакой самостоятельности - она находится в руках Али Хаменеи и Совета национальной безопасности Ирана. С тех пор, как 2015 году было заключено соглашение по ядерной программе, 70 процентов переговоров вели именно консерваторы - Хатами, Ахмадинежад, сегодня Раиси. Среди переговорщиков своими манерами особенно выделялся Саид Джалили, который делал все, чтобы сорвать переговоры. В частности, предлагал представителю ЕС Кэтрин Эштон… принять ислам. Или вдруг требовал от американцев отменить все санкции, угрожая в случае отказа возвращением домой. А другой консерватор, Али Багири, в самые важные моменты переговоров демонстративно удалялся на намаз. В 2015 году усилиями Зарифа было достигнуто соглашение, с американцами шли определенные переговоры по поводу уменьшения количества центрифуг и других вопросов, ведь Иран как не признавал, так и не признает, что его цель - создать ядерную бомбу. В результате, Иран получил более тяжелые санкции. США начали вводить различного рода эмбарго, Европа ввела дополнительные санкции…

- Но все это в прошлом. За последние месяцы между Ираном и США наблюдается достаточно неожиданное, я бы даже сказал, подозрительное сближение, которому очень удивились в Израиле, чье политическое руководство было просто шокировано. Как бы Вы объяснили это сближение?

- Оно началось еще до президентских выборов в США - демократы полагали, что какое-либо соглашение с Ираном может стать подспорьем. Выборы проходили и в Израиле. Сближение Америки и Ирана ослабляет позиции премьера Лапида и укрепляет позиции Нетаньяху, который более жестко выступает против Ирана. Но и в Израиле существуют различные мнения на этот счет. К примеру, Моссад и министр обороны Бени Ганц выступают против такого развития событий, а вот глава военной разведки АМАН, напротив, за соглашения с Ираном. По его мнению, Израиль не должен в одиночку заниматься этим вопросом и использовать «Соглашения Авраама» для создания широкой коалиции против Тегерана. В этом направлении продолжаются переговоры Израиля с Великобританией, Германией и Францией.

(Продолжение следует)