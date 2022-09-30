Гурбан Гурбанов и Лауренциу Регекампф о победе «Карабаха» над «Нефтчи»
Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов и главный тренер «Нефтчи» Лауренциу Регекампф прокомментировали матч 8-го тура Премьер-лиги, в котором чемпион переиграл бакинский клуб со счетом 3:1.
«Я и до игры говорил, что хочется, чтобы болельщикам игра понравилась, - говорит на пресс-конференции Гурбан Гурбанов. - Так и получилось. Результат был очень важен для нас. Но не менее важно было правильно сыграть. Заработали важные 3 очка. В первом тайме была некоторая несогласованность, однако это нормально, так как команда из-за игр сборных некоторое время не тренировалось вместе.
Обе команды создали сегодня много моментов. С первых минут пошел открытый футбол. Играли против хорошей команды с сильными игроками. Атмосфера на стадионе была отличной. Арена была заполнена. Было приятно играть. Желаю удачи «Нефтчи» и своей команде.
Выиграли 3:1, но ошибок было много. Будем анализировать и постараемся быть более внимательными.
Не реализовали много моментов? Порой это приносит нам проблемы. Не забиваем и не выигрываем матчи. Но если бы в футболе реализовывались все моменты, то было бы, наверное, неинтересно. Постараемся лучше использовать свои голевые эпизоды.
Максим Медведев и Кевин Медина? В предстоящем матче с «Олимпиакосом» они могут сыграть. Возможно, выйдут на поле не с первых минут. Пока не до конца готовы физически, но, играя, наберут форму.
После первого тайма мы проигрывали, но в целом игра нам удавалась неплохо. Во втором тайме сказался наш опыт. Мы не переживали из-за того, что проигрывали.
Болельщики всегда в нас верят и ждут победы независимо от соперника. Но нужно реально смотреть на вещи. Будет сложно готовиться к «Олимпиакосу», потому что у них новый главный тренер. Отправили своего представителя на завтрашнюю игру «Олимпиакоса». После этого сможем делать выводы. Грекам будет легче готовиться против нас, чем нам».
Также Гурбанову задали вопрос о недавней разгромной победе над «Зиря» со счетом 7:1.
«Мы с Рашадом Садыховым близкие друзья, но в этом и сила нашей дружбы, что мы не злоупотребляем ею в спорте. Да, кто-то обсуждает тему наших взаимоотношений. Каждый думает по-своему. Матчи «Карабаха» и «Зиря» - ничто по сравнению с нашими матчами, когда мы играем с Рашадом друг против друга (улыбается).
Главный тренер «Нефтчи» Лауренциу Регекампф заявил, что команда здорово провела первый тайм, но расслабилась во втором.
«Огорчены поражением. Первый тайм провели очень хорошо. Забили и могли увеличить разрыв в счете. Должны были в некоторых эпизодах играть быстрее, - говорит румынский специалист. - Не использовали свои моменты и во втором тайме проиграли. Мои футболисты должны понять, что в футбол играют 90 минут. Надо бороться до последних секунд. Во втором тайме допустили ошибки и облегчили «Карабаху» жизнь. Это была моя первая игра против «Карабаха». Поздравляю соперника. В следующих играх будем сильнее.
Должен проанализировать игру. Думаю, что наши игроки после первого тайма слегка расслабились. Поэтому после перерыва мы дали сопернику возможность создавать много эпизодов. Первый пропущенный гол получился очень легким. Сейчас много мыслей, но с ними я поделюсь со своими игроками.
Да, мы проиграли двум нашим конкурентам – «Сабаху» и «Карабаху». Но это были разные игры. В игре с «Сабахом» в наши ворота назначили три пенальти. Это была игра другого плана. Сегодня был другой сценарий.
Не хочу сравнивать нас с «Карабахом» или с какой-то другой командой. Мы верим в свою команду. Мы должны извлечь уроки из этого поражения.
Сегодня, думаю, фанаты увидели, что мы играли на победу. Мы поблагодарили болельщиков после игры.
Сколько нам времени нужно, чтобы догнать «Карабах»? Я могу говорить только о сегодняшней игре. Ее надо проанализировать. Мы – «Нефтчи», и нам нет необходимости кого-то догонять».