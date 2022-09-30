Гурбан Гурбанов и Лауренциу Регекампф о победе «Карабаха» над «Нефтчи»

«Я и до игры говорил, что хочется, чтобы болельщикам игра понравилась, - говорит на пресс-конференции Гурбан Гурбанов. - Так и получилось. Результат был очень важен для нас. Но не менее важно было правильно сыграть. Заработали важные 3 очка. В первом тайме была некоторая несогласованность, однако это нормально, так как команда из-за игр сборных некоторое время не тренировалось вместе.

Обе команды создали сегодня много моментов. С первых минут пошел открытый футбол. Играли против хорошей команды с сильными игроками. Атмосфера на стадионе была отличной. Арена была заполнена. Было приятно играть. Желаю удачи «Нефтчи» и своей команде.

Выиграли 3:1, но ошибок было много. Будем анализировать и постараемся быть более внимательными.

Не реализовали много моментов? Порой это приносит нам проблемы. Не забиваем и не выигрываем матчи. Но если бы в футболе реализовывались все моменты, то было бы, наверное, неинтересно. Постараемся лучше использовать свои голевые эпизоды.

Максим Медведев и Кевин Медина? В предстоящем матче с «Олимпиакосом» они могут сыграть. Возможно, выйдут на поле не с первых минут. Пока не до конца готовы физически, но, играя, наберут форму.

После первого тайма мы проигрывали, но в целом игра нам удавалась неплохо. Во втором тайме сказался наш опыт. Мы не переживали из-за того, что проигрывали.

Болельщики всегда в нас верят и ждут победы независимо от соперника. Но нужно реально смотреть на вещи. Будет сложно готовиться к «Олимпиакосу», потому что у них новый главный тренер. Отправили своего представителя на завтрашнюю игру «Олимпиакоса». После этого сможем делать выводы. Грекам будет легче готовиться против нас, чем нам».

Также Гурбанову задали вопрос о недавней разгромной победе над «Зиря» со счетом 7:1.

«Мы с Рашадом Садыховым близкие друзья, но в этом и сила нашей дружбы, что мы не злоупотребляем ею в спорте. Да, кто-то обсуждает тему наших взаимоотношений. Каждый думает по-своему. Матчи «Карабаха» и «Зиря» - ничто по сравнению с нашими матчами, когда мы играем с Рашадом друг против друга (улыбается).