Боррель: Путин «сделал невозможным» завершение войны в Украине

Признав результаты «референдумов» в «ЛДНР», Запорожской и Херсонской областях Украины, президент РФ Владимир Путин «сделал сложным, даже невозможным» завершение войны в Украине, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью Canal 24 Horas.

«Никто не будет признавать аннексию этих территорий, силой оторванных от независимой и мирной страны — Украины — в результате абсолютно неоправданной агрессии», — подчеркнул Боррель.

Путин 30 сентября подписал договоры о присоединении захваченных территорий Украины в состав России. Президент Украины Владимир Зеленский после подписания договоров заявил, что Киев не будет вести никаких переговоров с Москвой, пока президентом России является Владимир Путин.