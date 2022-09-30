В Турции назвали единственную альтернативу поврежденным «Северным потокам» для Европы - поставка газа по приемлемой цене возможна по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP). Об этом сообщает газета Türkiye.

Издание сообщает, что аварии на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» означают сокращение поставок голубого топлива из России на 89% по сравнению с 2021 годом. Вариантами для Евросоюза могут стать поставки сжиженного природного газа из США морским путем или поставки газа по трубопроводам из Норвегии и Азербайджана.

Одним из вариантов для Евросоюза называют поставки сжиженного природного газа морским транспортом из США, или поставки по трубопроводам из Норвегии и Азербайджана. Издание подчеркивает, что первый вариант обойдется намного дороже, чем трубы.

«Турция станет лучшей возможностью для Европы, которая ищет множество альтернатив, чтобы преодолеть газовый кризис и пережить зиму без ущерба», - говорится в статье турецкой газеты.

Трансанатолийский газопровод проходит от Азербайджана до турецкого Эрзурума, далее к Эскишехиру, находящемуся в 250 км от Анкары, где находятся два ответвления для турецких потребителей, далее к греческой границе. Данный газопровод является частью проекта «Южный газовый коридор», одобренный ЕС, в июле 2022 года Еврокомиссия подготовила проект документа по этому поводу. Трубопровод проходит через 20 городов и 67 районов Турции.

В понедельник взрывы произошли на двух российских газопроводах в Европу «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Оператор «Северного потока» - компания Nord Stream AG сообщала, что ЧП на газопроводах беспрецедентны. США поддерживают проведение расследования диверсии на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2», которое проводят Германия, Дания и Швеция.