«Защищена лучше всего»: Польша достроила стену на границе с Беларусью
Польша завершила строительство защитного барьера на границе с Беларусью. Об этом сообщил в Twitter Станислав Жарын, пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб.
Возведение стены было начато 25 января. Теперь, по словам Жарына, польская граница защищена лучше всего в Европе.
«Польша закончила строительство защитного барьера на границе с Беларусью. Нелегально въехать в Польшу невозможно. На сегодняшний день польская граница лучше всего защищена в Европе», - заявил Жарын.