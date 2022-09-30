«Защищена лучше всего»: Польша достроила стену на границе с Беларусью

Польша завершила строительство защитного барьера на границе с Беларусью. Об этом сообщил в Twitter Станислав Жарын, пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб.

Возведение стены было начато 25 января. Теперь, по словам Жарына, польская граница защищена лучше всего в Европе.

«Польша закончила строительство защитного барьера на границе с Беларусью. Нелегально въехать в Польшу невозможно. На сегодняшний день польская граница лучше всего защищена в Европе», - заявил Жарын.