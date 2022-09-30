Зеленский: флаг Украины уже в Лимане

Украинское знамя уже в Лимане Донецкой области. Там еще продолжаются боевые действия, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Украины заявил, что за эту неделю украинских флагов в Донбассе стало больше, а через неделю станет еще больше.

"Украинский флаг уже в Лимане. Там еще продолжаются боевые действия. Но там уже нет и следа от какого-то псевдореферендума", - добавил Зеленский, его слова приводят украинские СМИ.

По его словам, Украина вернет свое. Зеленский добавил, что украинское движение будет продолжаться дальше.