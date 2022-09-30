Президент Сербии: Не будь участия нашего друга Ильхама Алиева...
В столице Болгарии Софии в субботу, 1 октября, состоялась церемония открытия газового интерконнектора Греция-Болгария (IGB). В церемонии приняли участие президенты Азербайджана, Болгарии, Сербии, Северной Македонии: Ильхам Алиев, Румен Радев, Александар Вучич, Стево Пендаровский, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министры Греции и Румынии.
Президент Сербии Вучич в своем выступлении отметил, что «...проект представляет важное значение и для Сербии. Должен подчеркнуть, что не будь участия нашего друга Ильхама Алиева, то вряд ли каждый из нас мог бы надеяться на диверсификацию газо-, а также электроснабжения... Дорогой друг, вижу, что сегодня Вы стали очень знамениты в Европе...»