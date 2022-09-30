Милонов успевает и в Думе заседать, и украинский «Град» «уничтожать»

Российские СМИ пишут, что Милонов попал в артиллерийскую противотанковую батарею под Горловкой, где получил позывной Густав. Ранее сообщалось, что он является младшим сержантом и старшим наводчиком противотанковой артиллерийской батареи.

По словам Милонова, каждый день от него требуют уничтожить хотя бы одну цель. «Времени на пустую пальбу нет, — говорит российский депутат. — Однажды при помощи сослуживцев мне удалось уничтожить украинский «Град» (систему залпового огня). Мы сами не видим взорванную технику, только получаем отчеты, поражена или нет цель. Далее быстро маскируемся, уходим в укрепление. Потому что начинается ответный огонь, и он может быть очень сильным».

Сейчас Милонов приехал в Москву. По его словам, ему «тяжело служить на фронте и разрываться на два города, летать в Москву на заседания в Госдуму».