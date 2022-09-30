Протестующие в Ираке поставили властям ультиматум

Протестующие в Ираке согласились прекратить акцию протеста в центре Багдада и дали властям срок до 25 октября для урегулирования политического кризиса в стране. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

По его информации, участники демонстрации призвали все блоки и альянсы прекратить межпартийные распри и сформировать временное переходное правительство под контролем ООН «при условии, что в нем не будет нынешних политиков, включая существующую исполнительную власть в лице Мустафы аль-Каземи».

В противном случае участники выступлений обещали значительно усилить протестное движение и в столице страны, и в провинциях.