Пашинян сыграл назад: Пелоси не против России

Визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Армению не имел антироссийского подтекста, не был направлен против какой-либо третьей страны, сказал в интервью Общественному телевидению Армении премьер-министр страны Никол Пашинян.

По словам Пашиняна, он не понимает логической цепи, в соответствии с которой говорится о формировании в Армении антироссийских настроений в свете этого визита: «Должностные лица США не в первый раз посещают Армению».

Пашинян отметил, что в рамках визита обсуждались вопросы активизации армяно-американских отношений.

Армянский премьер считает, что визит Пелоси стал важным событием, поскольку она самое высокопоставленное должностное лицо США, которое посещала Армению.

Пашинян также обратил внимание, что «это был не региональный визит, а визит конкретно в Армению... является оценкой демократии в Армении. Не хотел бы, чтобы этому визиту придавали антироссийский контекст, потому что он не был антироссийским».