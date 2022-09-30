В Украине пообещали: после Лимана начнется освобождение Луганской области

После освобождения города Лимана в Донецкой области начнется деоккупация Луганской области, заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"После того, как Лиман оставят оккупанты, после Лимана и будет начинаться деоккупация Луганской области. Мы все этого ждем, мы подготовились", – цитируют его украинские СМИ.

По словам Гайдая, каким образом и с какого направления будет происходить деоккупация – вопрос к военным.