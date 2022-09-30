Взрывы на «Северных потоках»: ученые заметили невиданный в истории выброс метана в атмосферу

Прорывы в системе газопровода «Северный поток» в Балтийском море привели, вероятно, к крупнейшему из когда-либо зарегистрированных выбросов метана, наносящего серьезный ущерб климату, сообщила Программа ООН по окружающей среде (UNEP). Об этом пишет Reuters.

Исследователи, связанные с UNEP, изучая спутниковые снимки, обнаружили огромный шлейф высококонцентрированного метана. «Это действительно плохо, скорее всего, это крупнейший из когда-либо обнаруженных выбросов, — заявил глава UNEP Манфреди Кальтаджироне. — И это совершенно не помогает нам в тот момент, когда надо, наоборот, сильно сокращать выбросы».

Исследователи из канадской организации GHGSat, которая использует спутники для мониторинга выбросов метана, оценили скорость утечки в одной из четырех точек разрыва в 22 920 килограммов в час. Это эквивалентно сжиганию около 286 тонн угля каждый час, говорится в заявлении GHGSat.

Общий объем утечки метана из трубопроводной системы «Газпрома» может быть выше, чем в результате крупной утечки, произошедшей в декабре на шельфовых месторождениях нефти и газа в мексиканских водах Мексиканского залива, сказал Кальтаджироне.