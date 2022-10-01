Семерых американцев обменяли на родственников Мадуро

По его словам, всего освобождены семь человек, которые "долгие годы незаконно содержались под стражей" в Венесуэле. "Они скоро воссоединятся со своими семьями", - говорится в заявлении американского лидера.

Власти Венесуэлы освободили из-под стражи несколько граждан США, они возвращаются на родину. Об этом сообщил в субботу американский президент Джо Байден.

Госсекретарь Энтони Блинкен пояснил, что речь идет о шести гражданах США, а также об одном обладателе постоянного вида на жительство в Соединенных Штатах.

Представитель американской администрации высокого ранга заявил, что США в обмен на освобождение Венесуэлой семи американцев согласились освободить двух венесуэльцев. По его словам, освобождение американцев стало результатом "сложных переговоров", в ходе которых президент Байден "принял тяжелое и болезненное решение" об освобождении двух венесуэльцев.

Среди вернувшихся домой американцев – менеджеры транспортной компании Citgo Petroleum, а также ветеран морской пехоты.

"В ходе переговоров стало понятно, что освобождение Эфраина Антонио Кампо-Флореса и Франсиско Флорес-де-Фрейтаса, которых называют нарко-племянниками из-за их родственных связей с женой Николаса Мадуро, было необходимо для возвращения этих американцев", - указал представитель администрации.

Речь идет о двух племянниках супруги Мадуро Силии Флорес, которые были приговорены в США к 18 годам лишения свободы по обвинению в сговоре с целью контрабанды наркотиков в Соединенные Штаты.