Министр обороны Германии внезапно прибыла в Одессу

Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт прибыла в субботу с ранее не анонсированным визитом в Одессу, где ее встретил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщило Deutsche Welle.

Это первый визит Ламбрехт в Украину с момента начала вторжения России.

Министр обороны ФРГ отметила, что Украина в ближайшее время получит первый из нескольких обещанных Берлином комплексов противовоздушной обороны IRIS-T. По ее словам, он должен поступить в течение "следующих нескольких дней".

Сообщается, что Ламбрехт пришлось на некоторое время спрятаться в бункере из-за воздушной тревоги. Министру, в частности, рассказали о применении переданных правительством ФРГ Киеву САУ Gepard. По словам Ламбрехт, эти самоходные зенитные установки помогут защитить одесскую критическую инфраструктуру от ракетных ударов РФ.