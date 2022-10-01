Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 00:45

В Европе реализуется идея создания нового неформального политического объединения под названием «Европейское политическое сообщество». Как уже сообщалось, несколько месяцев назад ее инициировал президент Франции Эммануэль Макрон, хотя известно, что автором этой идеи является бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Впрочем, кто бы ни придумал «Европейское политическое сообщество», сама идея возникла в условиях абсолютной нереалистичности ускоренного вступления Украины в Евросоюз.

Позже Шарль Мишель, президент Совета Евросоюза и близкий политический соратник Макрона, развил эту мысль, предложив включить в новую структуру ряд стран, не входящих в Евросоюз. И не только Украину, но и Азербайджан, Грузию, Армению и Молдову. Согласно задумке, «Европейское политическое сообщество» будет неформальным объединением, которое займется консультациями по вопросам европейской политики, безопасности, экономики и инфраструктуры. Его создание планируется приурочить к саммиту Евросоюза, который состоится в Праге 6 октября. EURACTIVE.com, вещательный орган Европейского союза, сообщает, что в учредительном саммите «Европейского политического сообщества» примет участие Лиз Трасс - премьер-министр Великобритании, которая, как известно, вышла из ЕС несколько лет назад.

В каком-то смысле эту новость можно отнести к разряду сенсационных, поскольку всего три месяца назад Лиз Трасс заявила в парламенте Великобритании, что не намерена участвовать в новом формате, организованном Евросоюзом. Считается, что британский премьер-министр изменила свою позицию из-за включения в программу пражского саммита таких вопросов, как энергетическая безопасность и проблема мигрантов. Кроме того, Лондону официально пообещали, что Евросоюз не будет вмешиваться в работу новой структуры. Присутствие Лиз Трасс на учредительном саммите «Европейского политического сообщества» может означать возобновление более тесных дипломатических отношений между Лондоном и Брюсселем спустя почти три года после «развода» Великобритании с Евросоюзом. Тем не менее многие британские депутаты-консерваторы по-прежнему скептически относятся к присоединению к новой европейской организации. По мнению EURACTIVE.com, все еще остается неясной эффективность новой европейской структуры, в которую, к примеру, входят Турция и Израиль, только-только восстановившие дипломатические отношения, а также Азербайджан и Армения, мирные переговоры между которыми зашли в тупик. Кроме того, по мнению многих, новое европейское сообщество или форум может дублировать деятельность таких организаций, как G20, ОБСЕ и Совет Европы.