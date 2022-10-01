Президент РФ Владимир Путин не прислушался к предупреждению о том, что обмен 215 пленных, включая 10 иностранцев и пять командиров, сдавшихся в плен на «Азовстали», на Виктора Медведчука и 55 россиян из украинского плена вызовет негативную реакцию среди сторонников российского президента (что в итоге и случилось). Об этом говорится в опубликованной в The Washington Post статье со ссылкой на неназванных американских и украинских официальных лиц.

«Показательно, что Путин предпочел обменять... Медведчука на героев Мариуполя. В Украине очень многие радовались, что вернули домой доблестных воинов, а в Москве очень многие... увидели, что для Путина действительно важно», - сказал газете один из американских источников.

«ФСБ была категорически против», - сказал высокопоставленный украинский чиновник, который, как и другие, говорил на условиях анонимности. «Они осознали последствия того, как сделка будет выглядеть для общественности».

В статье говорится, что посредником в переговорах выступали Роман Абрамович и саудовский наследный принц Мохаммед бин Салман. Для обоих основным мотивом была возможность улучшить свои отношения со странами Запада, говорят источники газеты.

В течение нескольких месяцев Абрамович прилетал в Эр-Рияд и Москву, был в контакте с директором ФСБ Александром Бортниковым и главой администрации Зеленского Андреем Ермаком. Пресс-секретарь Абрамовича не ответила на запросы газеты.

Сделка несколько раз откладывалась, сообщил Андрей Юсов, пресс-секретарь Управления военной разведки Украины. «Это была сложная операция, требующая синхронности и одновременного выполнения нескольких этапов в разных странах», - сказал он.

По условиям соглашения Россия освободила пятерых командиров, которые руководили обороной стратегического портового города Мариуполя и стали национальными символами сопротивления. Они не могут покинуть Турцию до конца войны, но не находятся в заключении и могут свободно перемещаться по стране.

По словам Юсова, других украинских солдат обменяли на северной границе Украины с Россией, а 10 иностранных граждан, включая пятерых британцев, двух американцев, марокканца, хорвата и шведа, перед отправкой домой отправили самолетом в Саудовскую Аравию.