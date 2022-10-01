Как тебе такое, Париж? В мятежном Буркина-Фасо напали на посольство Франции

Накануне сообщалось, что в Буркина-Фасо военные свергли переходного президента подполковника Поля-Анри Дамибу, который пришел к власти в январе 2022 года также в результате военного переворота. Военные во главе с новым лидером страны Ибрагимом Траоре захватили государственное телевидение. Они объявили согражданам, что действие конституции приостановлено, правительство распущено, границы закрыты на неопределенный срок, и призвали всех "мирно заниматься своими делами". Траоре объяснил, что его предшественник Дамибу не справился с исламистскими повстанцами, хотя обещал сделать страну более безопасной. Некоторые демонстранты на улицах столицы поддержали новых военных лидеров, некоторые призывали обратиться за помощью к российским наемникам, как это сделали во время переворота в соседней Мали.

Напомним, несколько дней армяне попытались атаковать посольство Азербайджана в Париже. На распространенных в соцсетях видеокадрах было видно, как группа армян сломала ограждения и попыталась вторгнуться в здание посольства. Полиция же не препятствовала вандалам. Третий секретарь и медиа-атташе посольства Азербайджана в Париже Гюнель Зюльфугарова рассказала Anadolu, что участники провокации попытались вывесить фотографии президентов Турции и Азербайджана и демонстративно сжечь их, пинали двери дипмиссии, пытались их выбить, забросали здание яйцами. Полиция приехала лишь спустя 30-40 минут после того, как поступил вызов. «Мы и ранее обращались в соответствующие учреждения с требованием обеспечить безопасность здания посольства, однако они посчитали, что достаточных оснований для этого нет», - сказал первый советник посольства Али Халафлы.