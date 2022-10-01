Иран возобновил бомбардировки Эрбиля

Иран возобновил бомбардировки столицы иракского Курдистана Эрбиль, сообщает агентство Shafaq со ссылкой на источник в силах безопасности.

«Обстрел обошелся без жертв, но бомбежки повторяются», — уточнил собеседник агентства.

Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Мустафа аль-Каземи провел заседание правительственного совета по национальной безопасности, в ходе которого участники осудили бомбардировки и заявили о «неприятии попыток использовать Ирак в качестве арены для сведения счетов».

Иранские ВС уже неделю продолжают артиллерийские обстрелы ряда областей на территории курдского автономного района на севере Ирака.