Иран возобновил бомбардировки Эрбиля
Иран возобновил бомбардировки столицы иракского Курдистана Эрбиль, сообщает агентство Shafaq со ссылкой на источник в силах безопасности.
«Обстрел обошелся без жертв, но бомбежки повторяются», — уточнил собеседник агентства.
Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Мустафа аль-Каземи провел заседание правительственного совета по национальной безопасности, в ходе которого участники осудили бомбардировки и заявили о «неприятии попыток использовать Ирак в качестве арены для сведения счетов».
Иранские ВС уже неделю продолжают артиллерийские обстрелы ряда областей на территории курдского автономного района на севере Ирака.