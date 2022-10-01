Сиявуша Новрузова возмутили алименты, Рази Нуруллаев не перепутал пародию с породой, а Этибар Алиев пошел на «Завокзальную»… и все это про наш парламент...
На первом пленарном заседании осенней сессии Милли Меджлиса депутаты рассмотрели аж тридцать вопросов, касающихся внесения изменений в уже существующие законы и их присоединения к международным конвенциям.
Но как пелось в известной песне Соловьева-Седого – «первым делом, первым делом самолеты…». В случае Азербайджана речь пошла о байрактарах, которые и предрешили судьбу Второй Карабахской войны. С годовщины начала Отечественной войны Азербайджана и начали депутаты долгую дорогу в осень…
Но депутат Сиявуш Новрузов нарушил обет. Бывший лидер настоящего ЙАП-овского большинства не остался безучастным к алиментам и проблемам семьи. В ходе обсуждения вопросов по принятию Конвенции «О международном порядке удержания алиментов на детей и содержания семьи Сиявуш Новрузов напомнил коллегам, что именно с проблемой невыплаты алиментов связаны 20 процентов всех обращений к парламентариям, предложил создать Фонд, который возьмет на себя выплату алиментов, пока государство будет искать и привлекать к ответственности неплательщиков.
По словам Новрузова, обращения женщин в судебные органы связаны также с необходимостью оплачивать услуги адвоката, что для женщин, не получающих алименты на содержание детей, ложится дополнительным бременем.
Реплика Новрузова вызвала бурные обсуждения. Но затем депутаты благополучно переключились на изменения в закон «Об увековечении имени шехида и льготах, предоставляемых семьям шехидов».
Квазиоппозиционный депутат Рази Нуруллаев, который во время летних каникул прославился «пародией» на шариковых, оступился, а потом оговорился, приняв интернациональное слово «порода» за столь же международное «пародия», подметив, что решение Кабинета Министров от 1999 года, в соответствии с которым местные органы управления лишены права называть именами шехидов улицы, площади и другие общественные объекты, ограничивает увековечение памяти шахидов и болезненно воспринимается их семьями.
В бурные, но бессмысленные прения включился и новоиспеченный депутат Этибар Алиев. Бывший критик Мисира Марданова выразил свое патологическое состояние вечного недовольства критикой в адрес далекого Сураханского района. Оказывается, на окраине Баку функционируют 60 школ, 35 детских садов, 29 парков и других объектов общественного назначения, однако ни один из них не носит имя шехида. Ай-ай-ай… В то время в районе все еще немало улиц, носящих устаревшие советские названия, типа «Вокзальная». Или «завокзальная»! Спустившись с зангезурских гор, бывший критик Марданова покусился на завоевание урбанистического и интернационального Баку. Хорошо, что Этибар Алиев не вспомнил о Боке в Баку. Известный бард ведь тоже был из «Завокзальной»…
Заговорил и депутат по имени Джейхун Мамедов. Хотя его имя, как и лицо, никому ни о чем не говорит, но он призвал парламентариев обратить внимание на стремление различных религиозных групп манипулировать семьями шехидов. По его словам, религиозные радикалы ведут активную обработку этой категории граждан, отправляя их в сомнительные паломничества и прочее.
«Во время недавних похорон погибших в армейской операции «Возмездие» все мы были свидетелями того, как в исполнении религиозных радикалов выглядит психологическая обработка скорбящих граждан, - подчеркнул Мамедов. – Попытки манипулировать семьями шехидов являются одним из способов давления на государство».
Тут же встрял и хорошо известный депутат Агиль Аббас, по мнению которого чиновничье равнодушие к проблемам семей шехидов создает благоприятные условия для всякого рода религиозных радикалов, предлагающих свое «покровительство» людям, потерявшим на войне родных и близких.
«У шехида Сабухи Ахмедова из всех близких родственников остался только один брат, фактически единственный наследник погибшего героя, - привел пример Агиль Аббас. – Но наши чиновники отказали ему в праве получить статус семьи шехида. Почему?».
Депутат также посетовал на устроенную в соцсетях «троллями» кампанию по его дискредитации.
«Якобы я сказал, что государство не обязано выполнять просьбу брата шехида, - возмутился депутат. — Это грубая ложь! Конечно же, мы можем решить этот вопрос».
Обсуждая в первом чтении законопроект Азербайджана о внесении изменений в закон «О таможенном тарифе», все тот же буйный депутат Этибар Алиев предложил отменить таможенные пошлины на ввоз лабораторного оборудования для учебных заведений, поскольку, по словам депутата, лабораторные классы в средних и высших учебных заведениях находятся в ужасающем состоянии.
«Там лабораторное оборудование и техника, установленные еще в середине 70-х годов прошлого века, - рассказал депутат. - Между классной лабораторией школы в поселке Пираллахи и лабораторией лучшей столичной школы – Европейского лицея нет вообще никакой разницы! Надо понимать, что без современных лабораторий хорошее образование просто невозможно».
Никто не мог остановить Этибара Алиева. Свободный полет над пленарным залом спящего Меджлиса продолжался. Депутат предложил отменить на пять лет таможенные пошлины на импорт техники и оборудования для лабораторий государственных учебных заведений.
«Что же касается частных школ, то, учитывая, что ежегодное обучение одного школьника обходится в 15 тысяч манатов, они могут приобрести оборудование, заплатив положенные пошлины», - сказал депутат.
На заседании также были внесены изменения в Конституционный закон «О нормативных правовых актах», «О представлении судебных и внесудебных документов за рубежом по гражданским или коммерческим делам», а также в порядок нотариального заверения договоров на распоряжение недвижимым имуществом, в Кодекс об административных проступках, в закон «О трудовых пенсиях» и в другие документы.
Депутаты приняли все эти малознакомые законы без особых возражений и причитаний…