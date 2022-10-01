и все это про наш парламент...

Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 01:39

На первом пленарном заседании осенней сессии Милли Меджлиса депутаты рассмотрели аж тридцать вопросов, касающихся внесения изменений в уже существующие законы и их присоединения к международным конвенциям. Но как пелось в известной песне Соловьева-Седого – «первым делом, первым делом самолеты…». В случае Азербайджана речь пошла о байрактарах, которые и предрешили судьбу Второй Карабахской войны. С годовщины начала Отечественной войны Азербайджана и начали депутаты долгую дорогу в осень… Но депутат Сиявуш Новрузов нарушил обет. Бывший лидер настоящего ЙАП-овского большинства не остался безучастным к алиментам и проблемам семьи. В ходе обсуждения вопросов по принятию Конвенции «О международном порядке удержания алиментов на детей и содержания семьи Сиявуш Новрузов напомнил коллегам, что именно с проблемой невыплаты алиментов связаны 20 процентов всех обращений к парламентариям, предложил создать Фонд, который возьмет на себя выплату алиментов, пока государство будет искать и привлекать к ответственности неплательщиков.

По словам Новрузова, обращения женщин в судебные органы связаны также с необходимостью оплачивать услуги адвоката, что для женщин, не получающих алименты на содержание детей, ложится дополнительным бременем. Реплика Новрузова вызвала бурные обсуждения. Но затем депутаты благополучно переключились на изменения в закон «Об увековечении имени шехида и льготах, предоставляемых семьям шехидов». Квазиоппозиционный депутат Рази Нуруллаев, который во время летних каникул прославился «пародией» на шариковых, оступился, а потом оговорился, приняв интернациональное слово «порода» за столь же международное «пародия», подметив, что решение Кабинета Министров от 1999 года, в соответствии с которым местные органы управления лишены права называть именами шехидов улицы, площади и другие общественные объекты, ограничивает увековечение памяти шахидов и болезненно воспринимается их семьями. В бурные, но бессмысленные прения включился и новоиспеченный депутат Этибар Алиев. Бывший критик Мисира Марданова выразил свое патологическое состояние вечного недовольства критикой в адрес далекого Сураханского района. Оказывается, на окраине Баку функционируют 60 школ, 35 детских садов, 29 парков и других объектов общественного назначения, однако ни один из них не носит имя шехида. Ай-ай-ай… В то время в районе все еще немало улиц, носящих устаревшие советские названия, типа «Вокзальная». Или «завокзальная»! Спустившись с зангезурских гор, бывший критик Марданова покусился на завоевание урбанистического и интернационального Баку. Хорошо, что Этибар Алиев не вспомнил о Боке в Баку. Известный бард ведь тоже был из «Завокзальной»…

Заговорил и депутат по имени Джейхун Мамедов. Хотя его имя, как и лицо, никому ни о чем не говорит, но он призвал парламентариев обратить внимание на стремление различных религиозных групп манипулировать семьями шехидов. По его словам, религиозные радикалы ведут активную обработку этой категории граждан, отправляя их в сомнительные паломничества и прочее. «Во время недавних похорон погибших в армейской операции «Возмездие» все мы были свидетелями того, как в исполнении религиозных радикалов выглядит психологическая обработка скорбящих граждан, - подчеркнул Мамедов. – Попытки манипулировать семьями шехидов являются одним из способов давления на государство». Тут же встрял и хорошо известный депутат Агиль Аббас, по мнению которого чиновничье равнодушие к проблемам семей шехидов создает благоприятные условия для всякого рода религиозных радикалов, предлагающих свое «покровительство» людям, потерявшим на войне родных и близких. «У шехида Сабухи Ахмедова из всех близких родственников остался только один брат, фактически единственный наследник погибшего героя, - привел пример Агиль Аббас. – Но наши чиновники отказали ему в праве получить статус семьи шехида. Почему?». Депутат также посетовал на устроенную в соцсетях «троллями» кампанию по его дискредитации.