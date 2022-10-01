Украинские военные пришли на «прием» к Пушилину видео
В сети распространились видео, как украинские военные заявляют об освобождении города Лиман в Донецкой области.
На одном из роликов украинские военные находятся возле «приемной главы «ДНР« Дениса Пушилина в городе. «На прием к Пушилину приехали», - шутят украинские военные.
Табличка с графиком работы «приемной» гласит, что в субботу у Пушилина выходной. Попасть к нему на прием украинские военные не смогут.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!