В поврежденном «Северном потоке-2» больше не осталось газа

Компания-оператор «Северный поток-2» уведомила Энергетическое агентство Дании о том, что в газопроводе «стабилизировалось давление». Это означает, сообщило энергетическое агентство в твиттере, что в «Северном потоке-2» больше нет газа.

Ранее сообщалось, что в «Северный поток-2», который собирались запустить в начале 2022 года, но отказались от проекта из-за вторжения России в Украину, было закачано около 300 миллионов кубометров газа.

Общий объем утечки газа из поврежденных «Северного потока-1» и «Северного потока-2» в «Газпроме» оценили в 800 миллионов кубометров, что равноценно потреблению Дании за три месяца. Власти Евросоюза заявили, что «Северный поток» был поврежден намеренно. Правоохранительные органы подозревают, что это была диверсия с использованием водолазов или подводной лодки. Службы безопасности Германии предполагают, что трубопровод окажется непригодным навсегда.