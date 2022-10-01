Яхту MySky, построенную по заказу «табачного короля», попавшего под санкции российского миллиардера Игоря Кесаева, выставили на продажу за €29,5 млн, сообщает Reuters со ссылкой на рекламное письмо брокерской фирмы Merle Wood & Associates из Флориды.

MySky, как и еще одну яхту под названием Sky, строила нидерландская верфь Heesen Yachts по заказу Кесаева, подтвердила агентству представитель верфи Сара Джиоанола. Reuters подчеркивает, что не смог независимо подтвердить, что Кесаев все еще напрямую владеет MySky. Представитель Кесаева на запрос Reuters о владении MySky или ее предстоящей продаже отказался отвечать.

В письме Merle Wood & Associates говорится, что яхта MySky имеет «ультрасовременные изысканные интерьеры», выполненные известным голландским архитектором, «крытый спортзал с климат-контролем» и палубу, которая может использоваться для посадки вертолетов. Длина судна — 51,21 м (168 футов), отмечает Reuters.

В письме также говорится, что яхта сейчас находится на Мальдивах. Власти Мальдивских островов не ответили на просьбу Reuters о комментарии.

Евросоюз и Великобритания ввели санкции в отношении Кесаева в апреле этого года, после начала «спецоперации» России в Украине. Евросоюз аргументировал санкции участием Кесаева в производстве военного оружия и распространении табачных изделий в России, а также его связями с российскими властями и «силами безопасности», пишет Reuters. США не вводили санкции против Кесаева.