Украинская разведка: работаем в стиле «Моссада»

По словам журналистки, сейчас много говорят про «украинский «Моссад», и эксперты утверждают, что украинские спецслужбы работают в стиле «Моссада». «Это правда», - прокомментировал данное утверждение Буданов, при этом больше деталей раскрывать не стал.

Журналистка спросила, не будет ли это использовано политическим руководством в собственных целях. «Надеюсь, что не будет», - ответил Буданов.

Мосейчук спросила у Буданова, не приложил ли руку «украинский «Моссад» к вспышке недовольства в Дагестане. Главный украинский спецслужбист ответил, что украинская разведка работает в кавказском регионе, но конкретно к дагестанским событиям отношения не имеет, и люди там восстали исключительно из-за бессмысленной политики РФ.