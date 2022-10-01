В Иране выпустили из тюрьмы американского бизнесмена Намази

Ирано-американский бизнесмен Сиамак Намази был отпущен на неделю из тюрьмы в Иране. Об этом в субботу сообщило Reuters со ссылкой на адвоката Намази.

По данным агентства, пока неясно, может ли это быть шагом на пути к его полному освобождению, а также не свидетельствует ли это решение о возможном освобождении других граждан США, задержанных в Иране.

"Это очень важный первый шаг, но, конечно, мы не успокоимся, пока вся семья не сможет вернуться в Соединенные Штаты, и их долгий кошмар наконец закончится", - заявил агентству адвокат Намази.

Как сообщает Reuters, Сиамак Намази и его отец Багер были осуждены в Иране за "сотрудничество с враждебным правительством". Багер Намази был освобожден властями Ирана по медицинским показаниям в 2018 году.